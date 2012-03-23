Оптимизация интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок203 просмотра
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Нужен поисковый аудит интернет-магазина товаров для спорта и отдыха http://sporttomsk.ru

(для каждого товара прописать тэги, титлы, дискрипшины, кейвордсы, тз на оптимизацию, предложения по продвижению).

Продвижением, как таковым, не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, оптимальный вариант работы (цена-результат), после этого будет понятно, что и за сколько делать дальше.

Интересует именно оптимизация для поиска, как конечный результат.

12 лет назад
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pautinaweb
Александр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-2)
12 лет назад
$100
30 дней