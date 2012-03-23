Оптимизация интернет-магазина

Нужен поисковый аудит интернет-магазина товаров для спорта и отдыха http://sporttomsk.ru

(для каждого товара прописать тэги, титлы, дискрипшины, кейвордсы, тз на оптимизацию, предложения по продвижению).

Продвижением, как таковым, не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, оптимальный вариант работы (цена-результат), после этого будет понятно, что и за сколько делать дальше.

Интересует именно оптимизация для поиска, как конечный результат.