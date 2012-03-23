Раскрутка англоязычного интернет-магазина в Google

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима оптимизация и раскрутка нового интернет-магазина на английском языке в Google.com . Необходимо войти в Гугл ТОП 5 по основным ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ запросам. Просьба откликаться специалистов, имеющих опыт по продвижения англоязычных проектов. В отклике просьба указывать сроки продвижения и бюджет в месяц (от и до).

12 лет назад
ilya88
Илья 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фильтр агс

    $100

    Нужно вывести сайт из под фильтра. сайт. lit-dieta.ru В биржах ссылок не участвует контент уникальный покупался с бирж контента Оплата после вывода

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация интернет-магазина

    Нужен поисковый аудит интернет-магазина товаров для спорта и отдыха http://sporttomsk.ru (для каждого товара прописать тэги, титлы, дискрипшины, кейвордсы, тз на оптимизацию, предложения по продвижению). Продвижением, как таковым, не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить компанию на xap

    Нужно грамотно составить компанию на ксапе, для понятия СЧ для 20ти страниц по 20 запросам. Регистрируете аккаунт на мою почту заводите компанию, я проверяю - получаете деньги если все хорошо, если нет подправляете. В ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-аудит, оптимизация и продвижение

    1. Нужен поисковый аудит сайта www.ra-prizma.ru 2. тз на оптимизацию 3. предложения по продвижению Сайт долгое время нах-ся на первом месте по запросам в своём регионе, сейчас позиции ниже. Продвижением как таковым не занимались, поэтому для начала ищем небольшие ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультации по составлению robots.txt

    $50

    Есть сайт по вебмастеру яндекса загружено роботом 140564 страниц в поиске 12482 я дам доступ к вебмастеру яндекса мне нужен скорректированный файл robots.txt чтобы убрать все это безобразие. аська 219539874

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Здравствуйте! Необходимо оптимизировать сайт http://ttruba.ru/ с целью продвижения его в поисковиках Яндекс, Гугли, Мейл, Рамблер, Апорт, Нигма по ключевым фразам: 1. теплый пол водяной 2. водяные теплые полы 3. теплый пол под ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад