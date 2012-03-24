Оптимизация сайта + настройка seopult

Здравствуйте! Интересует вывод сайта по запросам в TOP 3. Список запросов: В TOP 2: Балашиха В TOP 3: справочник балашиха работа в балашиха конкурсы балашиха форум балашиха недвижимость балашиха портал балашиха афиша балашиха бизнес балашиха реклама балашиха Домен смогу сбросить в личные сообщения. Обязательно должны быть отзывы, интересует стоимость, гарантии, ...
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Требуется оптимизировать сайт http://www.dvprofil.com
Добавить ко всем страницам описание, ключевые слова и заголовки.
Настроить аккаунт для полного продвижения сайта в сеопульте.
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