Оптимизация сайта + настройка seopult

Нужен поисковый аудит интернет-магазина товаров для спорта и отдыха http://sporttomsk.ru (для каждого товара прописать тэги, титлы, дискрипшины, кейвордсы, тз на оптимизацию, предложения по продвижению). Продвижением, как таковым, не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, ...