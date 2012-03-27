СЕО оптимизация сайта

Задача: провести рекламную компанию конкурса в социальных сетях (vk.com, facebook, twitter, Live Journal, Мой круг, youtube, rutube) Email: [email protected] icq: 243957590 skype: nevidimok.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать ключи и оптимизировать сайт, полностью подготовить к продвижению.
Сайт около 30 страниц, тематика - косметические препараты.
Адрес сайта - по запросу.
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