Проблема с переключением страниц

Жил был сайт, успешно динамично продвигался.

Но вот с апдейтом от 17.03.2012 с сайтом произошла беда, переключились продвигаемые страницы.

Почти все.

То есть была 3 позиция - стала 26 позиция и т.п.

С сайтом изменений не проводились. Ссылочная масса закупалась постепенно, аккуратно, вручную.

Как изменить ситуацию и вернуть все на свои места.

Что с сайтом произошло?

Нужна консультация, адрес сайта естественно предоставлю

219539874