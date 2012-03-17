Внутренняя оптимизация сайта

Нужно за месяц поднять посещаемость до 100чел/день молодого интернет-магазина спортивных товаров. Пишите свои цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провести внутреннюю оптимизацию сайта под составленное семантическое ядро.
Связь удобнее держать по e-mail: [email protected] (в сообщении пишите что Вы по поводу внутренней оптимизации)
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