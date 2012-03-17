Нужна контекстная реклама на сайт визитку

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пишите цены и сроки. Возможно длительное сотрудничество и много проектов.

12 лет назад
modesden
Денис 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Аудит сайта на "пригодность для поисковиков"

    Необходимо провести полный анализ сайта на "пригодность для поисковиков" по определенным запросам. Особенно интересует Гугл, так как сайт в гугле стоит как замороженный. Ссылку на сайт и список фраз - дам в личку. С вас: - сена ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт мебели

    m k - o p t (dot) ru Запросы: Кухонные столы в розницу Стулья в розницу Стеклянные столы оптом Столовые группы со склада Столы в розницу Стеклянные столы со склада Обеденные столы в розницу Кухонные столы со склада Столовые группы оптом Обеденные столы оптом Стулья оптом Кухонные столы ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проблема с переключением страниц

    Жил был сайт, успешно динамично продвигался. Но вот с апдейтом от 17.03.2012 с сайтом произошла беда, переключились продвигаемые страницы. Почти все. То есть была 3 позиция - стала 26 позиция и т.п. С сайтом изменений не ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • СЕО оптимизация сайта

    $250

    Нужно подобрать ключи и оптимизировать сайт, полностью подготовить к продвижению. Сайт около 30 страниц, тематика - косметические препараты. Адрес сайта - по запросу.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разбор семантики

    escortpro.ru Необходимо разобрать все семантическое ядро по данному сайту Полученые ключи нужно заполнить в форму: ЗАПРОС, ЧАСТОТНОСТЬ и ТЧ запроса (запрос в ковычках) Форму вышлем. Оплата: до 1000 запросов — 0.5 р за запрос от 1000 ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вывод сайта в TOP 3 по запросам

    Здравствуйте! Интересует вывод сайта по запросам в TOP 3. Список запросов: В TOP 2: Балашиха В TOP 3: справочник балашиха работа в балашиха конкурсы балашиха форум балашиха недвижимость балашиха портал балашиха афиша балашиха бизнес балашиха реклама балашиха Домен смогу сбросить в личные сообщения. Обязательно должны быть отзывы, интересует стоимость, гарантии, ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад