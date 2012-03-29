Нужно сайт подключить к яндекс вебмастер.

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок251 просмотр
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На Нужно сделать полный аудит сайта и подключить к яндекс вебмастер.

в задании написать.

Добавить в яндекс вебмастер указать главное зеркало без www.

Добавить географию.

Сделать полный аудит сайта.

Юзабилити.

1.Проблемы редиректов.

2.карта сайта.

3.titile, description, keywords

4.Тексты

12 лет назад
kuklina
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
z-o-m-b-i-e
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Вся работа была выполнена согластно тз и в срок.Нареканий к исполнителю нет.Обращусь еще.
Долгое время сотрудничали! Отличный клиент!