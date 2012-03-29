Нужно сайт подключить к яндекс вебмастер.

Жил был сайт, успешно динамично продвигался. Но вот с апдейтом от 17.03.2012 с сайтом произошла беда, переключились продвигаемые страницы. Почти все. То есть была 3 позиция - стала 26 позиция и т.п. С сайтом изменений не ...