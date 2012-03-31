Нужен приток подписчиков в группу в фейсбук

Здравствуйте! Необходимо поддержание сайта http://www.lingualuniverse.com/ примерно на тех позициях которые у него сейчас. Оплата ежемесячная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать 120 подписчиков до 31 марта. Нужны только живые пользователи, никаких ботов.
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