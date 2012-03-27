Доработка семантического ядра

Нужно качественно доработать семантическое ядро, без спама.

по всем разделам, и страницам, подготавливаем сайт для качественной прогонки и вывода в ТОП.

так же выявить и исправить все внутренние ошибки сайта.

кроме консультаций нужен конечный результат т.е. исправление этих ошибок.

т.е. нужно полностью подготовить сайт. движок вебасист.

сайт- www.stellajoff.ru