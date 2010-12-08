nekcro

Стеллажофф Евгений nekcro

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продажа металлических стеллажей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
elmirmclaren
Эмин 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать баннеры на главную- 10 штук.
Первую часть работы завершил,оплата без задержек,претензий нет, продолжаем работать.
Отлично справился со своей задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
gamidovfl
Ильяс 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов(-1)
$90
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайта, движок- WebAsyst
Рекомендую! Евгений, надежный и ответственный заказчик. Обладает высоким уровенем коммуникации. Было комфортно работать.
Профессиональный и грамотный подход. Все расписал и распланировал. все чётко и в короткие сроки. постоянно онлайн. В процессе работы - многое добавилось не по ТЗ, и помог с поиском верстальщика. Всем советую. лучший в своем деле !
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