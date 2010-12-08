ТЗ в приложении. ставьте цену под пунктом так же жду ваши комментарии
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить в 1с Унф чтобы выводило остатки в счете и накладной. Сейчас стоит функция- проводить даже с отрицательными остатками.- так как нам это удобно. Но Проблема состоит в том что менеджер выставляет счёт и не видит ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть текущий сайт на движке webasyst, решили переехать на движокshop-script 7. Новый дизайн готов ( в приложении) в трех форматах ( ПК, моб и планшет) уже перетащили на новый движок shop skript 7 - [url=https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7e187e&url=http%3A%2F%2Fwanew.stellajoff.ru%2F&msgid=15116358600000000038;0;0;1&x-email=5423747%40mail.ru] [/url]теперь нужно сверстать новый ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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нужно привезти к виду как на картинке.( чтобы текст и цветовая гамма была такая же ) 1) Нужно интегрированию опцию монтажа и чтобы показывалась эта сумма при заказе (функция монтажа возможна при доставке по москве и московской ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
ТЗ в файле. разрешение 880 на 360.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
сайт - stellajoff.ru Обновить дизайн, (потребуется изменить фон, заменить иконки). в Каталоге Продукции Поправить таблички и изменить шрифты. Разработать Логотип. и хотелось бы корзину заменить не на 5 шагов а сделать на одной странице. ( если движ допускает ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Нужно качественно доработать семантическое ядро, без спама. по всем разделам, и страницам, подготавливаем сайт для качественной прогонки и вывода в ТОП. так же выявить и исправить все внутренние ошибки сайта. кроме консультаций нужен конечный результат т.е. исправление ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Актуально только для тех кто хотя бы раз настраивал Яндекс маркет ! В данный момент есть уже настроенный действующий Интернет Магазин- в системе Яндекс Макрек, но очень мало переходов (около 10 в день), думаем что ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Настроить яндекс директ. нужно 100-150 запросов по прайсу. Например - шоколад оптом. купить шоколад. орбит оптом. жевательная резинка оптом . прайс на сайте - stlf.ru работы на 1 час (даже меньше) за все 5 $Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необхожимо 10 статей для сайта по Металлическим стеллажам. Для продвижения сайта. тематика: 1.Разновидности метталических стеллажей (Полочные(архивные), среднегрузовые, паллтеные, торговые стеллажи) 2.Архивные стеллажи 3. Металлические стеллажи 4.Паллетные стеллажи 5.Торговые стеллажи остальные статьи на ваш выбор. Слова которые нужно прокачивать- складские стеллажи полочные стеллажи архивные ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад