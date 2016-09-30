Мы ищем опытного маркетинг консультанта, который может создать отчет по грамотной монетизации популярного сайта (100 тыс. просмотров в месяц). Аудитория англоязычная, русскоязычная и германоязычная. Необходимо предложить различные схемы монетизации, чтобы достичь максимальной прибыли. Только опытных консультантов. ...
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необходимо seo продвижение сайта на платформе prom.ua по следующим ключевым словам, которые прикреплены в приложении. Ваша цена и сроки вывода сайта в топ-10 в яндекс и гугл.
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