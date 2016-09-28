Требуется стратег - маркетолог

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок284 просмотра
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Нужно составить план для небольшой компании, оказывающей электромонтажные услуги. В стратегии должно быть предусмотрено как

минимум: 

- кчемность и необходимость создания сайта, логотипа и слогана; 

- пути привлечения клиентов;

- варианты позиционирования нашей компании (с удовольствием рассмотрим и

креативные подходы), понимаем, что эта сфера услуг с большой

конкуренцией. Именно поэтому хочется отличаться от общей массы;

- и иное.

От Вас стоимость и сроки?

7 лет назад
light-group
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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