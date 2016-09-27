Настроить цели в гугл аналитикс

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки137 просмотров
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Магазин электронных товаров. Необходимо настроить цели в гугл аналитикс таким образом, чтобы было видно с каких ресурсов в основном потенциальные покупатели переходят в магазин, и не просто переходят, а необходимо понять что покупатель совершил покупку. Проблема в том, что сам магазин находится на другом ресурсе, и генерируется у меня на сайте посредством скрипта.

7 лет назад
MrPaul710
Павел 
41 годКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад