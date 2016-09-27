Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками. -- Сайт : termopaneli.msk.ru ----- Регион - преимущественно Москва и область ...
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Магазин электронных товаров. Необходимо настроить цели в гугл аналитикс таким образом, чтобы было видно с каких ресурсов в основном потенциальные покупатели переходят в магазин, и не просто переходят, а необходимо понять что покупатель совершил покупку. Проблема в том, что сам магазин находится на другом ресурсе, и генерируется у меня на сайте посредством скрипта.
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