Маркетинговое ислледование рынка детских игрушек

Добрый день, Есть два сайта объемом около 50-60 статей каждый, нужно разместить ссылки в статьях на другие статьи. Основная задача перелинковки это увлечь пользователя сайтом и предложить более развернутое решение проблемы. Поэтому ставим (в идеале) ссылки там ...