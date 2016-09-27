Маркетинговое ислледование рынка детских игрушек

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки154 просмотра
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Необходимо проанализировать нишу продаж брендовых детских игрушек (конструкторы) в г. Минске. Что будет выгодно продавать а что нет.

Если нужна какая-то дополнительная информация, спрашивайте.

7 лет назад
mirage0105
Сергей 
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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