Маркетинговое ислледование рынка детских игрушек

Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками. -- Сайт : termopaneli.msk.ru ----- Регион - преимущественно Москва и область ...
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Необходимо проанализировать нишу продаж брендовых детских игрушек (конструкторы) в г. Минске. Что будет выгодно продавать а что нет.
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