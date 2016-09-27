Продвинуть сайт рефератной тематики в топ10, Москву и МО

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, 7 лет домену, тек версия сайта: вордпресс. шаблон самописный.

сайт рефератный. то есть рефераты-курсовые-дипломы на заказ.

Нужно продвинуть его в топ 10 в яндексе и гугле.

оплата по факту нахождения ключа в топ 10, еженедельно.

а именно:

1. собрать сем.ядро.

2. нарисовать нужную структуру сайта.

3. раскидать по ней ключи

4. написать тексты (тут есть варианты, так как текстов надо будет много, судя по топовым - предлагайте)

5. продвинуть

6. еженедельно формировать отчет для оплаты. желательно сторонними сайтами, но можно и вашей системой.

можем взять 10 ключей высокочастотных.

можем сразу полный перечень - на ваш выбор.

далее, по факту достижения результата,

надо будет расширить список ключей максимально,

далее, добавить несколько регионов.

возьмите 10 высокочастотников, предложите стоимость(и частоту) каждого, примерный срок(насколько позволяет опыт оценить)

если считаете, что где-то я что-то некорректно сформулировал, напишите Ваше конкретное предложение.

Цель: привести максимально эффективный трафик на сайт. чтобы были качественные заявки, нормально конвертирующиеся в заказы.

7 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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