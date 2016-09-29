Необходимо анализ конкурентов с отчетностью и т.п.

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка145 просмотров
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Поверхностный и глубокий анализ конкурентов с отчетностью; написание утп; прототип кликабельный в аксуре с продающей структурой; написание тз по прототипу; 

Писать только с подобным опытом и портфолио подобны кейсов. 

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)
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