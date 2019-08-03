Склеить интернет магазины

Доброго времени суток нужно склеить два ИМ, и в последствии заняться их продвижением.

На сайте сйечас 15000 позиций. Из них нужно склеить около 6000 со старого сайта.

С вас месячный бюджет, план действий.

Ссылки кандидатам в ЛС. Обязательное условие место нахождения Украина + НДА на срок выполнения работ.

Агентствам не беспокоить.