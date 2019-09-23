Доброе время!!! Интесует Сео оптимизация интернет магазина.Устранения ошибок на сайте, написание мета-тегов написание сео-текстов.Ждем ваших предложений!!!
SEO продвижение, анализ и разработка стратегии футбольного сайта
Есть сайт футбольной статистики. Необходимо разработать стратегию привлечения пользователей и вывод сайта в ТОП.
Россия + Англоязычные страны. В дальнейшем расширение на другие языки и рынки.
Нужны расценки. Сайт еще в доработке функционала. Ссылку пришлю заинтересованным.
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