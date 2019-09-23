SEO продвижение, анализ и разработка стратегии футбольного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок250 просмотров

Есть сайт футбольной статистики. Необходимо разработать стратегию привлечения пользователей и вывод сайта в ТОП.

Россия + Англоязычные страны. В дальнейшем расширение на другие языки и рынки.

Нужны расценки. Сайт еще в доработке функционала. Ссылку пришлю заинтересованным.

6 лет назад
Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$230
30 дней
Escrow
Начали продвижение проекта. Грамотные советы и методы. Через пару месяцев дополню отзыв о результатах.
Спасибо Алексею за возможность поработать с очень интересным проектом, все нравится, работаем дальше.

Заявки фрилансеров

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад