Раскрутка интернет-магазина zoocity.store

Сайт магазина разработан на Вп+Вукоммерц. Интересует продвижение в Гугл по Украине, и вывод сайта в топ по низко и среднечастотным запросам.

Пишите стоимость вашей работы и отдельно сопутствующих затрат на покупку ссылок и тд.

Также укажите необходимые сроки, в качестве примера укажите пару среднечастотников.