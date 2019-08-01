Раскрутка интернет-магазина zoocity.store

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок229 просмотров

Сайт магазина разработан на Вп+Вукоммерц. Интересует продвижение в Гугл по Украине, и вывод сайта в топ по низко и среднечастотным запросам.

Пишите стоимость вашей работы и отдельно сопутствующих затрат на покупку ссылок и тд.

Также укажите необходимые сроки, в качестве примера укажите пару среднечастотников.

6 лет назад
c1976c
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров