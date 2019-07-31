Продвижение сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт26 заявок231 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо продвижение сайта https://spetsapp.com/.

Дать анализ сайту и определиться со способами иметодами продвижения. Скорее всего понадобиться продвижение в социальных сетях, SEO продвижениеи т.д. Возможно предложите и другие методы продвижения, готов рассмотреть. По

стоимости тоже жду ориентиров.

Спасибо!

6 лет назад
guest_15646091436115
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров