1. Подбор 15 тем близких к созданию сайта с трафиком. 2. Подбор запросов к этим статьям. 3. ТЗ на текст и оформление статей.
Продвижение сайта
Здравствуйте!
Необходимо продвижение сайта https://spetsapp.com/.
Дать анализ сайту и определиться со способами иметодами продвижения. Скорее всего понадобиться продвижение в социальных сетях, SEO продвижениеи т.д. Возможно предложите и другие методы продвижения, готов рассмотреть. По
стоимости тоже жду ориентиров.
Спасибо!
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