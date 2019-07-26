ИЩЕМ специалиста, который будет заниматься seo-продвижением сайта www.ladylosk.com .Составлять семантическое ядро. Давать рекомендации по подготовке seo-текстов и т.д.Мероприятия по сео–продвижению сайта должны проводиться на ежемесячной основе с регулярным отслеживанием результатов. Обязанности: Комплексноепродвижение ...
Выставить цели по метрике.
- 1 - на отправку формы "Быстрая покупка" (на кнопку Купить), чтобы срабатывала только при заполненных полях.
- 2 - При "Оформлении Покупки". Когда уже полностью завершено оформление и на главной появляется Ваш заказ принят.
- Сайт menstrual-cup.ru
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