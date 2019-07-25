Коттеджи и бассейны

два текста, но поменьше, от 3000 знаков. Первый про элитный ремонт, ремонт коттеджей, нацелен на состоятельных людей. Ключи: ремонт коттеджей, ремонт домов Красноярск, ремонт Красноярск, капитальный ремонт, ремонт ванной, ремонт под ключ, ремонт ванны, элитный ремонт.

Второй про строительство и установку бассейнов. Ключи: бассейн Красноярск, купить бассейн, строительство бассейнов, ремонт бассейнов, каркасный бассейн.

Если есть вопросы, задавайте.