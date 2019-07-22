Структура и семантика для Сексшопа

Имеется файл со структурой популярных сексшопов. Требуется:

1. Проанализировать структуру

2. Собрать семантику

3. Подготовить грамотную структуру в соответствии с семантикой и кластеризацией

4. Подготовить расписанное относительно структуры семантическое ядро

5. Подготовитьт ТЗ для копирайтера

На выходе: майнд меп со структурой, в экселе ключевики по разделам и тз для копирайтера поразделам. Нам требуется структуру с разделами, подразделами + ключи для данных разделов, подразделов + ТЗ Вероятно если результат устроит то потребуется дальнейшее продвижение проекта.