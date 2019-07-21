SEO оптимизация сайта

Сайт на норвежском языке: http://fotograf-kuzmina.no/

Движок: Wordpress

Я выступаю в роли переводчика, копирайтера на норвежском языке.

Задача: подняться на 1ю стр в Google по ключевым словам.

В настоящее время мы на 2й стр по 4м ключевым фразам и на 6й стр по 1й фразе (см.приложение Рейтинг..).

Выбор слов, фраз для дальнейшей работы - это часть задания.

В вашем предложении прошу указать стоимость разовых работ для достижения цели и отдельно стоимость ежемесячного "абонемента" для удержания позиции в Google.