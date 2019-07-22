Стартовая SEO настройка сайта

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Закрыт27 заявок259 просмотров

Всем, доброго времени суток. 

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Сайт: www.isklad.com.ua

(OpenCart)

Задачи:

* Заполнение Title, Meta Title, Description

* Первичный аудит сайта со сбором данных семантики

* Рекомендации в  адрес сайта и составление плана по последующей настройке

Цель: Увеличить органический трафик на сайт.

Opencart
6 лет назад
iSklad
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров