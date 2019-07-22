Продвинуть сайт на первые позиции в Google и Яндекс по запросам и увеличить посещаемость сайта. Кто возьмется за продвижение сайта (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость ...
Стартовая SEO настройка сайта
Всем, доброго времени суток.
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Сайт: www.isklad.com.ua
(OpenCart)
Задачи:
* Заполнение Title, Meta Title, Description
* Первичный аудит сайта со сбором данных семантики
* Рекомендации в адрес сайта и составление плана по последующей настройке
Цель: Увеличить органический трафик на сайт.
Заявки фрилансеров
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