SEO продвижение интернет магазина с большим кол-вом категорий товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки239 просмотров

Главная цель, оптимизация сайта магазина jucom.ru для геоНезависимых поисковых запросов.

Продвижение по ключевым словам в поисковых системах.

Настройка рекламы адвордс и яндексдирект.

6 лет назад
YDmitriy747
Дмитрий 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров