Seo продвижение сайта

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Закрыт20 заявок243 просмотра

Добрый день!Ищу SEO специалиста для продвижения рыболовного интернет магазина.Рассматриваю только частных мастеров, готовых сотрудничать поэтапно с оплатой за результат.Магазин рыболовной тематики, сайту 5 лет. Как я думаю с грамотным подходом будет легко доказать свои навыки, вследствии роста посещаемости буду готов только наращивать объем соответственно напрямую увеличив Ваши доходы.Жду предложений!

6 лет назад
fishing-farm
Дмитрий 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров