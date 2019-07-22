Seo продвижение сайта

Добрый день!Ищу SEO специалиста для продвижения рыболовного интернет магазина.Рассматриваю только частных мастеров, готовых сотрудничать поэтапно с оплатой за результат.Магазин рыболовной тематики, сайту 5 лет. Как я думаю с грамотным подходом будет легко доказать свои навыки, вследствии роста посещаемости буду готов только наращивать объем соответственно напрямую увеличив Ваши доходы.Жду предложений!