SEO продвижение + реклама в ЯД, гугл эдвордс Сайт на какой то стадии уже раскручен, нужно довести до ума и вывести в топ по всем городам Жду ваши реальные предложения ...
Структура и семантика сайта
Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро.
При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо зафиксировать title, description и заголовки H1-H6. На основе этих данных нужно сделать мета-описания для страниц из нашей структуры.
Укажите, в каком виде вы предоставляете готовую работу: анализ конкурентов, семантика и структура сайта (возможно есть пример).
В какие сроки и за какую стоимость готовы выполнить задание?
Готова ответить на все вопросы.
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