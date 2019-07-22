Структура и семантика сайта

Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро.

При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо зафиксировать title, description и заголовки H1-H6. На основе этих данных нужно сделать мета-описания для страниц из нашей структуры.

Укажите, в каком виде вы предоставляете готовую работу: анализ конкурентов, семантика и структура сайта (возможно есть пример).

В какие сроки и за какую стоимость готовы выполнить задание?

Готова ответить на все вопросы.