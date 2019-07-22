Структура и семантика сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок233 просмотра

Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро. 

При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо зафиксировать title, description и заголовки H1-H6. На основе этих данных нужно сделать мета-описания для страниц из нашей структуры.

Укажите, в каком виде вы предоставляете готовую работу: анализ конкурентов, семантика и структура сайта (возможно есть пример). 

В какие сроки и за какую стоимость готовы выполнить задание?

Готова ответить на все вопросы.

6 лет назад
Anna_Kharchenko
Анна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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