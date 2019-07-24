Продвинуть сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок576 просмотров

Сайт автомобильной тематики - cardiagram.com.ua - сильно просел после последних апдейтов Гугла. В частности, черт знает куда повыбрасывало обзоры автомобилей.

Что нужно сделать: восстановить позиции ключевых для блога материалов по ВЧ запросам. Давайте начнем с конкретной страницы: Toyota RAV4. Если соотношение цена/качество будет приемлемым,  то продолжим сотрудничество и по другим страницам.

Какие манипуляции проводились с сайтом.

1. Ссылки практически не закупались. Но было воровство контента говоносайтами, которые тянули контент со всей внутренней перелинковкой. Как результат, вопрос по уникальности контента + куча ссылок на одни и те же страницы с одних и тех же ресурсов. Соответствующие домены были добавлены в disavow.

2. Сайт переводился с http на https. Для избежания дублей был поставлен 301-й редирект через .htaccess.

3. Проводилась оптимизация по скорости загрузки сайта.

Бюджет проекта.  Не имею ни малейшего представления, сколько это может стоить. Поэтому предлагайте ваши расценки.

HTML
6 лет назад
Vitaliy_82
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Структура и семантика сайта

    Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро.  При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Структура и семантика для Сексшопа

    Имеется файл со структурой популярных сексшопов. Требуется:  1. Проанализировать структуру 2. Собрать семантику 3. Подготовить грамотную структуру в соответствии с семантикой и кластеризацией 4. Подготовить расписанное относительно структуры семантическое ядро  ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поднять в ТОП яндекс - гугл . прокси каталог сайтов

    Поднять в ТОП яндекс - гугл  тема  онион сайта прокси- аномайзер каталог сайтов вывести в топ. размещать ссылки, спам , вечные ссылки. как вам душе угодно.  по цене договоримся. тема ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo продвижение сайта

    Добрый день!Ищу SEO специалиста для продвижения рыболовного интернет магазина.Рассматриваю только частных мастеров, готовых сотрудничать поэтапно с оплатой за результат.Магазин рыболовной тематики, сайту 5 лет. Как я думаю с грамотным подходом будет легко доказать свои навыки, ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO продвижение интернет магазина с большим кол-вом категорий товаров

    Главная цель, оптимизация сайта магазина jucom.ru для геоНезависимых поисковых запросов. Продвижение по ключевым словам в поисковых системах. Настройка рекламы адвордс и яндексдирект.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Сайт на норвежском языке: http://fotograf-kuzmina.no/ Движок: Wordpress Я выступаю в роли переводчика, копирайтера на норвежском языке. Задача: подняться на 1ю стр в Google по ключевым словам. В настоящее ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение инстаграмма

    Продвижение продукта в инстаграмме (детейлинг автомобилей) в Санкт - Петербурге и дальнейшая реклама.  В дальнейшем создание сайта и продвижение его также в яндекс

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад