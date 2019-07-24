Продвинуть сайт

Сайт автомобильной тематики - cardiagram.com.ua - сильно просел после последних апдейтов Гугла. В частности, черт знает куда повыбрасывало обзоры автомобилей.

Что нужно сделать: восстановить позиции ключевых для блога материалов по ВЧ запросам. Давайте начнем с конкретной страницы: Toyota RAV4. Если соотношение цена/качество будет приемлемым, то продолжим сотрудничество и по другим страницам.

Какие манипуляции проводились с сайтом.

1. Ссылки практически не закупались. Но было воровство контента говоносайтами, которые тянули контент со всей внутренней перелинковкой. Как результат, вопрос по уникальности контента + куча ссылок на одни и те же страницы с одних и тех же ресурсов. Соответствующие домены были добавлены в disavow.

2. Сайт переводился с http на https. Для избежания дублей был поставлен 301-й редирект через .htaccess.

3. Проводилась оптимизация по скорости загрузки сайта.

Бюджет проекта. Не имею ни малейшего представления, сколько это может стоить. Поэтому предлагайте ваши расценки.