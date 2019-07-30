РОЛИК 30 СЕКУНД. НУЖНО ДАТЬ ПРАВИЛЬНО РЕКЛАМУ С ДОБАВЛЕНИЕМ (ЛИД-МАГНИТ). НУЖНА ВЫСОКАЯ КОНВЕРСИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ, НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЮ. Обучение
SEO-специалист
ИЩЕМ специалиста, который будет заниматься seo-продвижением сайта www.ladylosk.com .Составлять семантическое ядро.
Давать рекомендации по подготовке seo-текстов и т.д.Мероприятия по сео–продвижению сайта должны проводиться на ежемесячной основе с регулярным отслеживанием результатов.
Обязанности: Комплексноепродвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро);
Вывод в ТОП поосновным запросам;
Внутренняя ивнешняя оптимизация сайта;
Поддержка,доработка существующего сайта;
Доработкасуществующих и создание новых лэндингов;
Увеличениепосещаемости сайта по органическому поиску;
Проведениеоптимизации текстов для поисковых систем;
Приведение сайта всоответствие рекомендациям поисковых систем;
Изучение измененийалгоритмов поисковых систем;
Оптимизацияструктуры сайта и его содержания;
Написаниетехнического задания программисту;
Анализ поисковыхзапросов, расширение списка ключевых слов, вывод в ТОП;
Глубокий анализконкурентов и поисковой выдачи;
Поиск и внедрениеновых методов и инструментов поисковой оптимизации;
Разработка иподготовка системы отчетности по каналу SEO;
Проведение анализа трафика
Заявки фрилансеров
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