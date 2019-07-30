SEO-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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ИЩЕМ специалиста, который будет заниматься seo-продвижением сайта www.ladylosk.com .Составлять семантическое ядро. 

Давать рекомендации по подготовке seo-текстов и т.д.Мероприятия по сео–продвижению сайта должны проводиться на ежемесячной основе с регулярным отслеживанием результатов.

Обязанности:    Комплексноепродвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро);   

Вывод в ТОП поосновным запросам;

Внутренняя ивнешняя оптимизация сайта; 

Поддержка,доработка существующего сайта; 

Доработкасуществующих и создание новых лэндингов;

Увеличениепосещаемости сайта по органическому поиску;

Проведениеоптимизации текстов для поисковых систем;

Приведение сайта всоответствие рекомендациям поисковых систем; 

Изучение измененийалгоритмов поисковых систем;

Оптимизацияструктуры сайта и его содержания;

Написаниетехнического задания программисту;

Анализ поисковыхзапросов, расширение списка ключевых слов, вывод в ТОП;

Глубокий анализконкурентов и поисковой выдачи; 

Поиск и внедрениеновых методов и инструментов поисковой оптимизации; 

Разработка иподготовка системы отчетности по каналу SEO;

Проведение анализа трафика 

6 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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