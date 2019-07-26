Продвижение сайта

Добрый день, есть корпоративный сайт компании ( логистика международная). Нужно над ним работать по наполнению и оптимизации ну и по продвижению в Яндексе и Гугле. Коллектив маленький, находимся в Академгородке г.Новосибирска, общение - дружеское. Посещать нас достаточно будет раза в неделю. Ищем специалиста на постоянную основу, долговременное сотрудничество. Сами уже 6 лет работаем и будем продолжать!)) Можно для студентов. Обязательное условие - специалиста ищем в Советском Районе Новосибирска.