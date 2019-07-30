Публикация в СМИ

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Есть одна публикация в местном СМИ (лицензия все дела). Нужна ее раскидать по 10 сайтам СМИ.

какие плошадки можете предлагать? Ну и за какую сумму можете публиковать?

6 лет назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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