Старый сайт на самописе. Есть определенные позиции Сделали новый сайт на вордпрессе по тем же услугам. Делаем редизайн, но по сути это новый сайт, на новой админке, но с сохранением старых урлов , ...
Публикация в СМИ
Есть одна публикация в местном СМИ (лицензия все дела). Нужна ее раскидать по 10 сайтам СМИ.
какие плошадки можете предлагать? Ну и за какую сумму можете публиковать?
Заявки фрилансеров
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