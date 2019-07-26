Исправить описание блога

Добрый день, есть корпоративный сайт компании ( логистика международная). Нужно над ним работать по наполнению и оптимизации ну и по продвижению в Яндексе и Гугле. Коллектив маленький, находимся в Академгородке г.Новосибирска, общение - дружеское. Посещать ...