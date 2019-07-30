Перенос и СЕО-оптимизация при переезде сайта с самописа на Вордпресс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок178 просмотров

Старый сайт на самописе. Есть определенные позиции 

Сделали новый сайт на вордпрессе по тем же услугам. 

Делаем редизайн, но по сути это новый сайт, на новой админке, но с сохранением старых урлов , мета, ссылок, текстов и т.д. 

Прежде всего необходимо пересобрать ядро, т.к. давно не обновляли. 

Так же нужно со старого перенести на новый всё что важно для СЕО - страницы (сохраняем урлы) - тексты, мета, ссылки и т.д. 

Провести внутреннюю оптимизацию сайта (или ТЗ написать и потом проверить) или самостоятельно внести изменения. 

Дальнейшее сотрудничество возможно. 

Оплата и сроки обсуждаемы. 

Оплата желательна на ИП или что-то в этом роде. Но если условия и цена будет более выгодными, то готовы и к другим способам оплаты. 

Ссылка на старый и новый сайты по запросу. 

Общение лучше через Скайп или Ватсапп

WordPress
6 лет назад
A911
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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