Здравствуйте, прошу исправить описание блога в поисковике. Блог новый, по теме психология отношений. С уважением, Светлана!
Перенос и СЕО-оптимизация при переезде сайта с самописа на Вордпресс
Старый сайт на самописе. Есть определенные позиции
Сделали новый сайт на вордпрессе по тем же услугам.
Делаем редизайн, но по сути это новый сайт, на новой админке, но с сохранением старых урлов , мета, ссылок, текстов и т.д.
Прежде всего необходимо пересобрать ядро, т.к. давно не обновляли.
Так же нужно со старого перенести на новый всё что важно для СЕО - страницы (сохраняем урлы) - тексты, мета, ссылки и т.д.
Провести внутреннюю оптимизацию сайта (или ТЗ написать и потом проверить) или самостоятельно внести изменения.
Дальнейшее сотрудничество возможно.
Оплата и сроки обсуждаемы.
Оплата желательна на ИП или что-то в этом роде. Но если условия и цена будет более выгодными, то готовы и к другим способам оплаты.
Ссылка на старый и новый сайты по запросу.
Общение лучше через Скайп или Ватсапп
Заявки фрилансеров
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