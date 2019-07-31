Здравствуйте Мне нужен парсер выдачи яндекс - по запросу и региону выдаёт список сайтов в топ 100 + контакты и почта Вводится запрос и регион и парсится выдача сайтов с ...
Привлечение трафика на сайт кэшбэка под ключ
Необходимо привлечение трафика для сервиса кэшбэка под ключ.
Предполагаем, что из контекста стоимость клиента будет чересчур высокой, но протестировать можно. Приветствуются нестандартные источники трафика.
Пишите какие источники используете, стоимость настройки и ведения.
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