Парсер

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Здравствуйте

Мне нужен парсер выдачи яндекс 

- по запросу и региону выдаёт список сайтов в топ 100 + контакты и почта

Вводится запрос и регион и парсится выдача сайтов с контактами

6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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