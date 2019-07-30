Есть одна публикация в местном СМИ (лицензия все дела). Нужна ее раскидать по 10 сайтам СМИ. какие плошадки можете предлагать? Ну и за какую сумму можете публиковать?
Гостевой Аутрич (En) - размещение 5 гостевых статей (IT)
Требуется аутричер для размещения 5 гостевых статей в месяц на релевантных качественных сайтах.
Гостевые статьи - контент высокого качества - пишут наши штатные копирайтеры с привлечением технических специалистов.
Ваша задача
- поиск релевантных площадок;
- коммуникация с площадками с целью размещения у них гостевых статей по минимальной цене (в идеале бесплатно).
Оплата - строго за результат (размещение 5 гостевых статей).
Требования к площадкам
- Сайты должны быть для людей. Цель - разместить статью там, где ее увидит реальный человек, прочитает ее и перейдет к нам на сайт. Основная цель - переходы с гостевых статей (реферальный трафик).
- Сайты должны соответствовать нише. Поиск площадки определяется индустрией, на которую нацелена статья. Например, статью Top Travel App Features to Develop the Best App for Your Clients предпочтительно разместить на площадке посвященной туристическому бизнесу, а не мобильным технологиям.
- Бесплатное размещение. Написание каждой статьи нам обходится около $100 - $150, поэтому очень предпочтительно бесплатное размещение. Платное размещение возможно, но будем согласовывать в индивидуальном порядке.
Недельный спринт
- Согласовываем нишу, я предоставляю контент (статьи для размещения)
- Вы делаете ресерч сайтов для размещения (50 сайтов)
- Вы делаете аутрич с нашего емейла, собираете ответы вебмастеров (условия размещения) в отдельный файл - Журнал аутрича (Гугл-таблица).
- Согласовываете со мной размещение на конкретной площадке.
- Вы отправляете тексты площадкам для размещения.
- Вы ведете учет размещений - в гугл-доке.
После опубликования площадками всех 5ти гест-постов я произвожу оплату вам (через сейф). Если что-то пошло не так, вы ведете коммуникацию с недобросовестным вебмастером. Параллельно подаемся на другую площадку. После успешного размещения я принимаю проект и вы получаете оплату.О компанииMobindustry - Web and mobile app development.
Если есть вопросы, не стесняйтесь
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