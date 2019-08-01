Задание: проверить информацию в базе потенциальных клиентов на актуальность и соответствие требованиям заказчика (онлайн поиск и телефонные звонки).Требования: разговорный английский от Intermediate.
ТЗ на SEO и директ для интернет магазина строительных материалов
нужно сформировать тз на эффективное сео продвижение, и директ по привлечению по темам: строительство, ремонт, отопление, водоснабжение, канализация что необходимо сделать на сайте!
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