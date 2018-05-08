Со второй страницы Google.kz вывести на 1

Здравствуйте.

Сайт http://www.a-lux.kz домену больше 10 лет.

Сайт в свое время был в топ 3 по соответствующим ключевым.

Интересует только google.kz и всего 6 ключевых слов

1.Разработка сайтов в Алматы

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6.Веб студии в Алматы

Сайт уже оптимизирован,проделано много работы,переработаны все тайтлы и дескрипшены ,оптимизированы текста и увеличина скорость загрузки сайта и даже по google page speed практически высший балл,куплен SSL сертификат - это все позволило нам из 4 страницы подняться на вторую, но вот выйти на первую ни как не можем ! нужен грамотный специалист,который оценит своим профессиональным взглядом ситуацию,изучит конкурентов и предложит не дорогое грамотное решение для выхода нашего сайта в топ 5 первой страниц Гугл Кз.

Такие предложения типо давайте полностью перерабатывать сайт срок вывода 6 месяцев не буду ! Сайт действительно уже хорошо оптимизирован ,и оптимизирован правильно,что подтвердил прирост позиций в гугл.

В общем жду от Вас конкертного предложения с желательно точной стоимостью работ и сроками.

Если достигнем поставленного результата сразу же отдам еще 4 сайта по другим тематикам Вам для работы по сео !