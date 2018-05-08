Со второй страницы Google.kz вывести на 1

Необходимо оставить один или несколько комментариев с ссылкой на сайт [url=https://feelwave.ru/]https://feelwave.ru/[/url] на форумах, блогах и других ресурсах, где может вестись обсуждение о бизнесе, финансах, способах заработка и сбережений, развитии личности, страховании, недвижимости и т.д. Сначала ...
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Здравствуйте.
Сайт http://www.a-lux.kz домену больше 10 лет.
Сайт в свое время был в топ 3 по соответствующим ключевым.
Интересует только google.kz и всего 6 ключевых слов
1.Разработка сайтов в Алматы
2.Создание сайтов в Алматы
3.Разработка сайтов Алматы
4.Создание сайтов Алматы
5.Веб студии Алматы
6.Веб студии в Алматы
Сайт уже оптимизирован,проделано много работы,переработаны все тайтлы и дескрипшены ,оптимизированы текста и увеличина скорость загрузки сайта и даже по google page speed практически высший балл,куплен SSL сертификат - это все позволило нам из 4 страницы подняться на вторую, но вот выйти на первую ни как не можем ! нужен грамотный специалист,который оценит своим профессиональным взглядом ситуацию,изучит конкурентов и предложит не дорогое грамотное решение для выхода нашего сайта в топ 5 первой страниц Гугл Кз.
Такие предложения типо давайте полностью перерабатывать сайт срок вывода 6 месяцев не буду ! Сайт действительно уже хорошо оптимизирован ,и оптимизирован правильно,что подтвердил прирост позиций в гугл.
В общем жду от Вас конкертного предложения с желательно точной стоимостью работ и сроками.
Если достигнем поставленного результата сразу же отдам еще 4 сайта по другим тематикам Вам для работы по сео !
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