Трафик и продажи услуги в США, Лос-Анджелес

Добрый день!

Ищу специалиста по генерации продаж для индивидуальных уроков по диджеингу в Лос-Анджелесе (http://djvikilove.com/lessons/)

Стоимость обучения от 235$ до 1000$ за пакет занятий, плачу от 25$ до 50$ за лид (покупка) - в зависимости от объема покупки.

Подходит любой трафик.

География - строго Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Есть хороший лэндинг с возможностью быстрой оплаты, в помощь - инстаграм экаунт (vikilove_dj - 25К). Предоставлю любые промо-материалы.

Выплаты — по запросу, холда нет, ограничений нет.

Напишите, пожалуйста, предложения по бюджету и схеме сотрудничества.