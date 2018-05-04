Создание линка для оплаты

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка152 просмотра
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Добрый день.

В отеле используется автоматизированная система.

Стоит задача: отсылать url link для онлайн оплаты гостям, которые забронировали номера.

Отель будет использовать специальный шлюз для оплаты.

Документация в приложенном файле.

6 лет назад
rkeeper
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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