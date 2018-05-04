Создание линка для оплаты

ЗадачаЕсть новостной сайт, в Google news добавлен по правилам с отдельной rss лентой. Обязательные требованияНужно всё проверить и вывести в топ Google news по нашему региону Мне не нужно предлагать ни контекстную рекламу ни SEO продвижение Если вы ...
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Добрый день.
В отеле используется автоматизированная система.
Стоит задача: отсылать url link для онлайн оплаты гостям, которые забронировали номера.
Отель будет использовать специальный шлюз для оплаты.
Документация в приложенном файле.
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