Покупка финансового трафика с Вашего сайта

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Добрый день.

Меня зовут Инокентий, я представляю компанию Creditup.

https://creditup.com.ua/

Интересует сотрудничество с вебмастерами. Хотим покупать трафик с Вашего сайта. Оплата за лид от 230 грн. И для повторных 50 грн. Для лучших вебмастеров предусмотрены бонусы! Выплаты 2 раза в месяц, а при значительных объёмах — по договоренности.

6 лет назад
seokreditup
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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