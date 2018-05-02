SEO продвижение сайта

$80
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок209 просмотров
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Здравствуйте.

Ищу специалиста в SEO продвижении.

Нужно сделать оптимизацию и настройку сайта gidrosib-stroy.ru, а так же сопроводить проект до необходимых результатов.

Компания уже находится в топ 10 по многим запросам. 

Нужно продвинуть в топ 3.

Рассматриваются только специалисты с портфолио и внушительными результатами! 

На все необходимые вопросы отвечу лично.

6 лет назад
sopyannik_anton
Антон 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад