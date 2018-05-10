Размесить 100 объявлений на досках

Добрый день, есть сайт: [url=https://djoconda.com/]https://djoconda.com/[/url] Ему 5 месяцев и у него в search console такие показатели как в приложении. Что нужно добавить/изменить. чтобы вывести его в топ 10 и сколько это стоит и какое время займёт?