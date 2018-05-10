Размесить 100 объявлений на досках

Привет, друзья! Мы ищем специалиста по генерации продаж для проекта индивидуализированных комиксов: https://heroiam.com (печатные комиксы, в которых главный герой — покупатель — его имя и внешность!) Офер от производителя. Стоимость от $11.95 до $119.95, готовы платить от ...
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Здравствуйте! Нужно разместить 100 объявлений на бесплатных досках. Список приложу. Текст есть. Почта с которой будем давать объявления тоже. Сроки - неделя, с момента начала.
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