Размесить 100 объявлений на досках

$8
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок243 просмотра
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Здравствуйте! Нужно разместить 100 объявлений на бесплатных досках. Список приложу. Текст есть. Почта с которой будем давать объявления тоже. Сроки - неделя, с момента начала.

6 лет назад
AlisaYa
Алиса 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Jullia90
Юлия 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$7
7 дней
Спасибо огромное, Юлия, за прекрасную работу! Все очень вежливо, четко, вовремя.
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