Комплексное SEO для сайта

Есть новый сайт - агрегатор туров на английском. Хотелось бы найти человека который может помочь с комплексной раскруткой начиная с семантического ядра и набора ссылочной массы и заканчивая ведением социальных профайлов. Если не SEO мастер ра все руки то хотя бы умеющий делать что то одно но хорошо