Комплексное SEO для сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок178 просмотров
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Есть новый сайт - агрегатор туров на английском. Хотелось бы найти человека который может помочь с комплексной раскруткой начиная с семантического ядра и набора ссылочной массы и заканчивая ведением социальных профайлов. Если не SEO мастер ра все руки то хотя бы умеющий делать что то одно но хорошо

6 лет назад
wizardzz
Андрей 
46 летСША
9 лет в сервисе
Был
год назад