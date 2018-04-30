Закуп ссылочной массы

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок145 просмотров
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Нужен человек имеющий опыт работы с биржами ссылок  miralinks, rotapost, Gogetlinks.net.  SAPE

Тематика сайта:  http://www.a-lux.kz Создание и продвижение сайтов в Алматы и других городах Казахстана.

Задача: каждый месяц покупать определенное кол-во ссылок.

ВАЖНО:

1. Ссылки только в тематическом тексте,  тематического ресурса!

2. Ссылки только вечные, не арендованные, т.е. (не менее 6 месяцев жизни

ссылка, которая будет стоять в контенте конкретной страницы

тематического сайта)

3. Постепенное наращивание ссылочной массы: что бы не попасть под фильтры.

4. Ежемесячный Отчет о размещенных ссылках. Количество, ссылка на текст где есть наша Ссылка.

Бюджет на сами ссылки естественно оплачивается отдельно,укажите минимальную стоимость подобной работы !

Данные операции нужно производить с наших аккаунтов на биржах.

Руководство к действию  https://www.seowizard.ru/faq/seo/article/analiz-konkurentov/ 

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)