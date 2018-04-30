Закуп ссылочной массы

Ищем специалиста по контекстной рекламе для работы над продвижением фестиваля по психологии. Акцент на РСЯ и КМС, но поиск то же будет задействован. Необходимо выполнить следующие задачи: - Участие в скайпе по обсуждению семантики и объявлений - Настройка компаний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек имеющий опыт работы с биржами ссылок miralinks, rotapost, Gogetlinks.net. SAPE
Тематика сайта: http://www.a-lux.kz Создание и продвижение сайтов в Алматы и других городах Казахстана.
Задача: каждый месяц покупать определенное кол-во ссылок.
ВАЖНО:
1. Ссылки только в тематическом тексте, тематического ресурса!
2. Ссылки только вечные, не арендованные, т.е. (не менее 6 месяцев жизни
ссылка, которая будет стоять в контенте конкретной страницы
тематического сайта)
3. Постепенное наращивание ссылочной массы: что бы не попасть под фильтры.
4. Ежемесячный Отчет о размещенных ссылках. Количество, ссылка на текст где есть наша Ссылка.
Бюджет на сами ссылки естественно оплачивается отдельно,укажите минимальную стоимость подобной работы !
Данные операции нужно производить с наших аккаунтов на биржах.
Руководство к действию https://www.seowizard.ru/faq/seo/article/analiz-konkurentov/
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