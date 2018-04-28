СЕО оптимизация и продвижение в поиске

Что имеем [list][*]интернет-магазин(месяц как наполнен по принципу CTRL-C и CTRL-V)[*]не желание руководства вкладывать в SEO в связи с чем скудный бюджет[/list]Что требуется [list][*]Аудит сайта где будет указано что не так и что нужно сделать что бы увеличить видимость ...