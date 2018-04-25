Помощь в SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок189 просмотров
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Что имеем

  • интернет-магазин(месяц как наполнен по принципу CTRL-C и CTRL-V)
  • не желание руководства вкладывать в SEO в связи с чем скудный бюджет
Что требуется

  • Аудит сайта где будет указано что не так и что нужно сделать что бы увеличить видимость сайта, по пунктам
  • На начальном этапе консультации(понятно что не бесплатно) по пунктам вашего плана.(мне кажеться почасово по скайпу или вайберу)
  • Выполнение некоторых пунктов вашего же плана(почему не всех? скудный бюджет - потому консультации и выполнение самостоятельно ответственным сотрудником)
  • Весь процесс будет растянут во времени, опять же - скудный бюджет.
Что хочеться получить в итоге

  • Что бы наши товары можно было найти в поиске гугла выше чем 4-5 страница выдачи
  • Что бы хотя бы некоторое количество трафика пошло в магазин и это можно было использовать для увлечения бюджета по примеру - Тратишь мало - а люди идут, дай больше. Просить вам не надо, это буду делать я :)
  • И соответственно при нормальных результатах когда "бремя" SEO мы полностью переложим на Вас вы должны быть готовы на подготовленной вами же основе - довести сайт до топа.
P.S. Прошу с пониманием отнестись к такому заданию - я не владелец бизнеса и не IT-специалист, правильно составить ТЗ не умею. Просто я, при наполнении сайта, сказал руководителю что не стоит писать H1, title и description одинаковыми да и тупо копировать описание тоже не стоит, в связи с чем был окончательно объявлен Гуру Наук Компьютерных и сайт полностью лег на меня.

И еще раз бюджет минимален и будет растянут во времени(ориентируемся на длительное сотрудничество) потому если Ваш прайс 100$ просто за аудит, или 15$ / час, я думаю вам или прийдеться нам делать все в три раза быстрее))) или отложим наше знакомство до времени когда вы будете нам по карману) Спасибо за внимание!

6 лет назад
sam1989
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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