Помощь в SEO

Нужно наращивание ссылочной массы на сайт. Сайт страны Великобритания. Нужны варианты прогонов по каталогам, профилям и тд Естественно не русскоязычные. Интересует. 1. Стоимость. 2. Сроки. 3. Формат отчета, по которому я смогу увидеть проделанную работу в виде ссылок на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что имеем
- интернет-магазин(месяц как наполнен по принципу CTRL-C и CTRL-V)
- не желание руководства вкладывать в SEO в связи с чем скудный бюджет
- Аудит сайта где будет указано что не так и что нужно сделать что бы увеличить видимость сайта, по пунктам
- На начальном этапе консультации(понятно что не бесплатно) по пунктам вашего плана.(мне кажеться почасово по скайпу или вайберу)
- Выполнение некоторых пунктов вашего же плана(почему не всех? скудный бюджет - потому консультации и выполнение самостоятельно ответственным сотрудником)
- Весь процесс будет растянут во времени, опять же - скудный бюджет.
- Что бы наши товары можно было найти в поиске гугла выше чем 4-5 страница выдачи
- Что бы хотя бы некоторое количество трафика пошло в магазин и это можно было использовать для увлечения бюджета по примеру - Тратишь мало - а люди идут, дай больше. Просить вам не надо, это буду делать я :)
- И соответственно при нормальных результатах когда "бремя" SEO мы полностью переложим на Вас вы должны быть готовы на подготовленной вами же основе - довести сайт до топа.
И еще раз бюджет минимален и будет растянут во времени(ориентируемся на длительное сотрудничество) потому если Ваш прайс 100$ просто за аудит, или 15$ / час, я думаю вам или прийдеться нам делать все в три раза быстрее))) или отложим наше знакомство до времени когда вы будете нам по карману) Спасибо за внимание!
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно собрать максимально широкое сем ядро, а точнее расширить существующее по заданному критерию. Работа не разовая, так как придется то же самое делать и для остальных разделов сайта. На входе вам будут предоставлены базовые запросы или ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется хороший специалист по настройке Адсенса на зарубежном сайте. Настройка показа объявлений в нужных местах + визуальная настройка блоков под дизайн сайта + возможно, разъяснение многих моментов по адсенс.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
всем привет! нужно настроить под ключ сквозную аналитику, анализ по всем фронтам, получать информацию о трафике, поведении, достижению целей, прибылям, расходам и пр. кастомизировать дашборды. В отклике строго укзаывайте примеры работ. Или рассказывайте о вашем опыте! Спасибо!)Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется провести аудит сайта возможно что-то программистам (сделать тз если требуется) доработать для лучшего продвижения И продвигать сайт в поисковике - google Есть конечно план по количеству но он может не сходится с реальностью поэтому хотелось бы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт на wordpress. Тематика "Бухгалтерское обслуживание" Проблема: Домен в чёрном списке sophos Что нужно еще? SEO продвижение сайта по запросам: - юридические услуги алматы, - бухгалтерские услуги алматы, - консалтинговая компания алматы, - юридическая компания алматы, - бухгалтерская компания алматы, - регистрация тоо алматы, - ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сео-специалист для продвижения информационных сайтов. Достойная оплата, удаленная работа, обеспечу нужным объемом работы. Пишите опыт работы, скайп. Наличие микрофона - обязательно! Общаюсь только голосом.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Парсер стены групп VK. Имеется список групп VK в .txt , требуется найти на стенах этих групп посты за какой-либо период по какому-либо ключевому слову, результат с ссылками найденных постов выгрузить в .txt. Предлагайте цену ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
SEO продвижение сайта : [url=http://potolkoff-net.ru/]http://potolkoff-net.ru[/url] Нужно заняться продвижением сайта . Пишите план что будете делать, как будете продвигать.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Устранить проблему в выдаче google. Робот не может сканировать сайт, нужно исправитьПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад