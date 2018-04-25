Помощь в SEO

Что имеем

интернет-магазин(месяц как наполнен по принципу CTRL-C и CTRL-V)

не желание руководства вкладывать в SEO в связи с чем скудный бюджет

Что требуется

Аудит сайта где будет указано что не так и что нужно сделать что бы увеличить видимость сайта, по пунктам

На начальном этапе консультации(понятно что не бесплатно) по пунктам вашего плана.(мне кажеться почасово по скайпу или вайберу)

Выполнение некоторых пунктов вашего же плана(почему не всех? скудный бюджет - потому консультации и выполнение самостоятельно ответственным сотрудником)

Весь процесс будет растянут во времени, опять же - скудный бюджет.

Что хочеться получить в итоге

Что бы наши товары можно было найти в поиске гугла выше чем 4-5 страница выдачи

Что бы хотя бы некоторое количество трафика пошло в магазин и это можно было использовать для увлечения бюджета по примеру - Тратишь мало - а люди идут, дай больше. Просить вам не надо, это буду делать я :)

И соответственно при нормальных результатах когда "бремя" SEO мы полностью переложим на Вас вы должны быть готовы на подготовленной вами же основе - довести сайт до топа.

P.S. Прошу с пониманием отнестись к такому заданию - я не владелец бизнеса и не IT-специалист, правильно составить ТЗ не умею. Просто я, при наполнении сайта, сказал руководителю что не стоит писать H1, title и description одинаковыми да и тупо копировать описание тоже не стоит, в связи с чем был окончательно объявлен Гуру Наук Компьютерных и сайт полностью лег на меня.

И еще раз бюджет минимален и будет растянут во времени(ориентируемся на длительное сотрудничество) потому если Ваш прайс 100$ просто за аудит, или 15$ / час, я думаю вам или прийдеться нам делать все в три раза быстрее))) или отложим наше знакомство до времени когда вы будете нам по карману) Спасибо за внимание!