Настроить полную сквозную аналитику Google Analytics

всем привет! нужно настроить под ключ сквозную аналитику, анализ по всем фронтам, получать информацию о трафике, поведении, достижению целей, прибылям, расходам и пр. кастомизировать дашборды.

В отклике строго укзаывайте примеры работ. Или рассказывайте о вашем опыте!

Спасибо!)