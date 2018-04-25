Настроить полную сквозную аналитику Google Analytics

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки139 просмотров
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всем привет! нужно настроить под ключ сквозную аналитику, анализ по всем фронтам, получать информацию о трафике, поведении, достижению целей, прибылям, расходам и пр.  кастомизировать дашборды.

В отклике строго укзаывайте примеры работ. Или рассказывайте о вашем опыте!

Спасибо!) 

6 лет назад
feeddy
Никита 
36 летКипр
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 отзывов